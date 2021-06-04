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Erzincan'da 2020 yılında 700 adet trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

Erzincan'da 2020 yılında 700 adet trafik kazası meydana geldi

04.06.2021 08:38
Erzincan'da 2020 yılında 700 adet trafik kazası meydana geldi, System.String[]

Erzincan'da geçen yıl 700 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Erzincan'da geçen yıl 700 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. 2020'de meydana gelen kazalarda 4 bin 866 kişi hayatını kaybederken, 226 bin 266 kişi yaralandı.

Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında toplam 983 bin 808 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 833 bin 533 adedi maddi hasarlı, 150 bin 275 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75,8'i yerleşim yeri içinde yüzde 24,2'si ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,1 azaldı. Türkiye'de 2020 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,3 artarken, toplam kaza sayısı yüzde 15,8, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 14,1, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 16,1, toplam ölü sayısı yüzde 11,1, kaza yerindeki ölü sayısı yüzde 13,0, kaza sonrası ölü sayısı yüzde 9,5 ve yaralı sayısı yüzde 20,1 azaldı.

Türkiye'de bin taşıt başına 6,2 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi.

İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde bin taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın Hakkari'de en az İstanbul'da gerçekleştiği görüldü.

Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 49,4'ünü sürücüler oluşturdu.

Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 49,4'ü sürücü, yüzde 30,7'si yolcu, yüzde 19,9'u ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 79,7'sinin erkek, yüzde 20,3'ünün kadın, yaralananların ise yüzde 71,4'ünün erkek, yüzde 28,6'sının kadın olduğu görüldü.

Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 88,3 ile ilk sıradadır.

Türkiye'de 2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 177 bin 867 kusura bakıldığında kusurların yüzde 88,3'ünün sürücü, yüzde 7,0'ının yaya, yüzde 2,7'sinin taşıt, yüzde 1,4'ünün yolcu ve yüzde 0,5'inin yol kaynaklı olduğu görüldü.

Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 66,9'u gündüz meydana geldi.

Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 66,9'u gündüz, yüzde 30,4'ü gece ve yüzde 2,7'si alacakaranlıkta oldu.

Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 49,0'ı iki araçlı kazalardan oluştu.

Taşıt sayısına göre kazalar ve sonuçları değerlendirildiğinde, 2020 yılındaki ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 49,0'ı iki araçlı, yüzde 45,2'si tek araçlı ve yüzde 5,8'i çok araçlı kazalardan oluştu. Kaza sonucundaki toplam ölümlerin yüzde 55,4'ü tek araçlı, yüzde 38,8'i iki araçlı ve yüzde 5,8'i çok araçlı kazalar nedeniyle meydana geldi. Yaralanmaların ise yüzde 50,4'ü iki araçlı, yüzde 42,7'si tek araçlı ve yüzde 6,9'u çok araçlı kazalarda oluştu.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 243 bin 125 adet taşıt karıştı.

2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 243 bin 125 taşıtın yüzde 50,4'ü otomobil, yüzde 18,8'i motosiklet, yüzde 15,2'si kamyonet, yüzde 2,5'i kamyon, yüzde 2,4'ü çekici, yüzde 2,4'ü minibüs, yüzde 1,6'sı otobüs, yüzde 1,2'si traktör ve yüzde 5,5'i diğer taşıtlardan oluştu.

Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla Ağustos en az Nisan ayında oldu

Türkiye'de 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Ağustos ayı yüzde 11,8 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken Nisan ayı yüzde 3,8 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 15,5 pay ile en fazla Cuma günü ve yüzde 12,7 pay ile en az Pazar günü gerçekleştiği görüldü. - ERZİNCAN

Erzincan'da 2020 yılında 700 adet trafik kazası meydana geldi
Erzincan'da 2020 yılında 700 adet trafik kazası meydana geldi
Erzincan'da 2020 yılında 700 adet trafik kazası meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Bayburt, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 2020 yılında 700 adet trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


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