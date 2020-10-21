Bayburt'ta 2020 yılında 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulandı - Son Dakika

Bayburt'ta 2020 yılında 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulandı

21.10.2020 10:11
Bayburt'ta 2020 yılında 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulandı, System.String[]

Bayburt'ta 2020 yılında 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulandı.

Bayburt'ta 2020 yılında 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor.

Bilindiği gibi Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göç önleniyor" dedi.

Bu kapsamda Bayburt'ta 01. 04. 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 15.09. 2020 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Yıldız, "2020 yılı sulama sezonunda Bayburt ilimiz ve ilçelerimizde toplam 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bayburt il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 160 bin 520 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 90 milyon TL katkı sağlandı." dedi.

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz." şeklinde konuştu.

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız, "Bayburt ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız." diyerek sözlerini tamamladı. - BAYBURT

Bayburt'ta 2020 yılında 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulandı
Bayburt'ta 2020 yılında 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulandı
Bayburt'ta 2020 yılında 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulandı

Kaya Yıldız, Bayburt, Tarım, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta 2020 yılında 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulandı - Son Dakika

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