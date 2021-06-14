Üye Girişi
Bayburt'ta 2021 Yılı Sulama Sezonu Başladı - Son Dakika

Bayburt'ta 2021 Yılı Sulama Sezonu Başladı

14.06.2021 11:04
Bayburt'ta 2021 Yılı Sulama Sezonu Başladı, System.String[]

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Bilindiği gibi Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bayburt'ta 2021 Yılı Sulama Sezonu BaşladıBu kapsamda Bayburt ilimizde 01. 05. 2021 tarihinde başlayan sulama sezonunda, 278 020 dekar tarım arazisi sulanacak. Bayburt il ve ilçelerinde 2021 yılında toplam 278 020 dekar arazide yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 100 000 000 TL katkı sağlanması hedefleniyor. Bayburt ilinde Demirözü Sulaması çiftçilerimiz için son derece önemli bir yatırımdır. Demirözü Sulaması ile birlikte çiftçilerimizin ürün yelpazeleri genişledi. Tarım ülkeler için stratejik öneme sahip. İçinden geçilen salgın sürecinde bu çok daha net görüldü. İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz. Bayburt ilimizde geçen yıl sulama sezonunda problem yaşamadık. Bu yılda sulama sezonu sorunsuz devam ediyor. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Devlet Su İşleri, Bayburt, Çiftçi, Tarım, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bayburt'ta 2021 Yılı Sulama Sezonu Başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor 11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak 11:08 FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi 10:56 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı 10:38 Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın 10:33 Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi 10:17 Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını 09:53 Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek 09:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek

Son Dakika Haberleri
11:20 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı
11:08 FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak
10:59 Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı
10:55 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi
10:49 Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı
10:38 Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı
10:33 Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın
10:16 Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı         
11:11
Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı         
10:59
Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı         
10:50
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
Otobüsle araç kafa kafaya çarpıştı, feci kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı Otobüsle araç kafa kafaya çarpıştı, feci kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı         
10:30
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz         
08:43
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti         
07:45
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti         
22:02
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü Manken Özge Ulusoy'un estetikli hali takipçilerini şaşkına döndürdü         
18:51
Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 11:28:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta 2021 Yılı Sulama Sezonu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement