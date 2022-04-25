Bayburt'ta 2022'nin ilk 3 ayında meydana gelen 63 trafik kazasında 28 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt'ta 2022'nin ilk 3 ayında meydana gelen 63 trafik kazasında 28 kişi yaralandı

25.04.2022 10:57
Bayburt'ta 2022'nin ilk 3 ayında meydana gelen 63 trafik kazasında 28 kişi yaralandı

Bayburt'ta 2022 yılının ilk 3 ayında meydana gelen 63 trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, toplamda 28 kişi yaralandı.

Bayburt'ta 2022 yılının ilk 3 ayında meydana gelen 63 trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, toplamda 28 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Ocak, Şubat ve Mart aylarında meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Buna göre Bayburt genelinde Ocak, Şubat ve Mart aylarında meydana gelen toplamda 63 trafik kazasında can kaybı yaşanmazken 28 kişi geçirdikleri kazaları yaralanarak atlattı. Mart ayında meydana gelen trafik kazalarının 7'si yaralamalı olarak kaydedilirken, 13'ü ise kaza maddi hasarla sonuçlandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. - BAYBURT

YORUMLAR
500
Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı Son dakika haber! 81 ilde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama: 33 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bayburt, Tragger, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta 2022'nin ilk 3 ayında meydana gelen 63 trafik kazasında 28 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
11:07 Düğüne Seda Sayan'dan çok Safiye Soyman damga vurdu! Tüy detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı
11:00 Manavla kadının kavgası savaşa dönüştü! Sopalar konuştu
10:53 Tüketicinin yüzü gülecek! Ucuz sebze muftağa geri dönüyor!
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan'dan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:30 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında net konuştu: Terör örgütü çöküşte
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:14:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta 2022'nin ilk 3 ayında meydana gelen 63 trafik kazasında 28 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement