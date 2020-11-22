Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

22.11.2020 17:57
Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Bayburt merkezde saat 17. 40'da 3.8 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi.

Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bayburt merkezde hissedildi. Vatandaşların panik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. - BAYBURT

Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

112 Acil, Bayburt, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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