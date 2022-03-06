Bayburt'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bayburt'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

06.03.2022 10:57
Bayburt'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 askeri personel yaralandı.

Bayburt'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 askeri personel yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şingah Mahallesi Bayburt- Çaykara kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.K. idaresindeki 42 AKS 513 plakalı otomobil ile İ.Ş. yönetimindeki 34 CUP 616 plakalı otomobil ve H.Z. idaresindeki 69 T 0043 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 1 yaralı itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

Bayburt'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Otomobil, Bayburt, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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