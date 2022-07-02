Bayburt'ta 3 gün önce kaybolan kişi dağlık arazide bulundu - Son Dakika
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Bayburt'ta 3 gün önce kaybolan kişi dağlık arazide bulundu

02.07.2022 18:58
Bayburt'ta 3 gün önce kaybolan kişi dağlık arazide bulundu

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişi, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaktaki dağlık arazide jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 3 gündür haber alınamayan kişi, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaktaki dağlık arazide jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Hacı Ali Efendi Mahallesi'nde oturan Recep Albat'tan (58) 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerince Albat'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Bir grup vatandaşın da katıldığı çalışmalar sonucu Albat, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaktaki Göller mevkisinde bitkin bulundu.

Albat, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

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Kaynak: AA

Jandarma, Bayburt, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta 3 gün önce kaybolan kişi dağlık arazide bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bayburt'ta 3 gün önce kaybolan kişi dağlık arazide bulundu - Son Dakika
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