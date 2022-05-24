Bayburt'ta 3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt'ta 3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı

24.05.2022 19:54
Bayburt'ta 3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı

Bayburt'ta üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bayburt'ta üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Merkeze bağlı Tuzcuzade Mahallesi Kurdal Sokak'ta yaşayan 8 yaşındaki N.T, üçüncü kattaki evlerinin penceresinden toprak zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırık oluşan çocuğun tedavisi devam ediyor.

YORUMLAR
500
Evinin terasından beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı Evinin terasından beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı Bolu'da ikinci kattan düşen asansördeki yaşlı kadın yaralandı Bolu'da ikinci kattan düşen asansördeki yaşlı kadın yaralandı Evine balkon yapmak isterken düşen yaşlı adam yaralandı Evine balkon yapmak isterken düşen yaşlı adam yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta 3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 19:58:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta 3. kattaki evin penceresinden düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement