BAYBURT'TA 3'ÜNCÜ KUŞAK LOKANTADA ÜCRETSİZ İFTAR SOFRASI - Son Dakika
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BAYBURT'TA 3'ÜNCÜ KUŞAK LOKANTADA ÜCRETSİZ İFTAR SOFRASI

21.04.2022 13:56

BAYBURT'ta 53 yıldır faaliyet gösteren lokantanın 3'üncü kuşak işletmecileri, 3 yıl önce vefat eden babaları Sinan Aydoğdu anısına Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar yemeği veriyor.

BAYBURT'ta 53 yıldır faaliyet gösteren lokantanın 3'üncü kuşak işletmecileri, 3 yıl önce vefat eden babaları Sinan Aydoğdu anısına Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar yemeği veriyor.

Kentte 1969 yılından beri faaliyette olan Zafer Lokantası'nın sahipleri Ozan Aydoğdu ve kuzeni Alpay Kutay Aydoğdu, 2019'da vefat eden babaları Sinan Aydoğdu'dan miras kalan lokantada Ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği veriyor. Öğrenciler, ihtiyaç sahipleri ve evine yetişemeyip orucunu yolda açmak zorunda olanlara 20 gündür ücretsiz yemek sunan lokantanın önünde iftar saati yaklaştığında uzun kuyruklar oluşuyor. Vefat eden Sinan Aydoğdu anısına Ramazan ayında ücretsiz yemek verilen 3 katlı lokantada, iftar saati geldiğinde boş masa kalmıyor.

'İNŞALLAH HAYRIMIZ KABUL OLUR'

Ücretsiz iftar yemeği hizmetini vefat eden babası Sinan Aydoğdu'nun anısına yaptıklarını söyleyen lokanta sahibi şef Ozan Aydoğdu, 'Daha önce düşünmüştük fakat pandemi nedeniyle 2 yıldır bunu gerçekleştiremedik. Geçen yıl öğrenci de yoktu, bu yıla nasip oldu. Hem öğrenci kardeşlerimize hem de şehirdeki ihtiyaçlı hemşerilerimize yardım etmek istedik. Bir hayır olarak bu girişimde bulunduk, inşallah hayrımız kabul olur' dedi.

BAYBURT'TA 3'ÜNCÜ KUŞAK LOKANTADA ÜCRETSİZ İFTAR SOFRASI
BAYBURT'TA 3'ÜNCÜ KUŞAK LOKANTADA ÜCRETSİZ İFTAR SOFRASI
BAYBURT'TA 3'ÜNCÜ KUŞAK LOKANTADA ÜCRETSİZ İFTAR SOFRASI
BAYBURT'TA 3'ÜNCÜ KUŞAK LOKANTADA ÜCRETSİZ İFTAR SOFRASI

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Kaynak: DHA

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