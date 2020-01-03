Bayburt'ta 30 adet kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta 30 adet kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika

Bayburt'ta 30 adet kıyılmış tütün ele geçirildi

6 saat önce

Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 1 Kg'lık ambalajlarda bandrolsüz 30 adet kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bayburt'ta 30 adet kıyılmış tütün ele geçirildi, System.String[]

Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 1 Kg'lık ambalajlarda bandrolsüz 30 adet kıyılmış tütün ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçları ile mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Pönserek Caddesi üzerinde kaçak tütün teslimatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalarda bandrolsüz ve kaçak olduğu anlaşılan 1 kg'lık ambalajlarda 10 adet toros 2005 marka kıyılmış tütün, 10 adet president marka kıyılmış tütün ve 10 adet express marka kıyılmış tütün ele geçirildi.


H.H.T isimli şüpheli yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - BAYBURT

Emniyet Müdürlüğü, Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
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