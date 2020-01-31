Bayburt'ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bayburt'ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Bayburt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bayburt'ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Bayburt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren devam eden yağış dolayısıyla 30 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, yolları ulaşıma açmak için iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt Belediyesi ekipleri ise şehir merkezindeki yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manuel da Costa, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi
Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Kar yağışı etkili oluyor CHP'de bazı milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatilinden rahatsız oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:35:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]