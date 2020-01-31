Bayburt'ta 30 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bayburt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren devam eden yağış dolayısıyla 30 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, yolları ulaşıma açmak için iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt Belediyesi ekipleri ise şehir merkezindeki yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.