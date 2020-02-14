Bayburt'ta 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bayburt'ta 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

6 saat önce

Bayburt'ta polisin durdurduğu tırda yapılan aramada 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bayburt'ta 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]

Bayburt'ta polisin durdurduğu tırda yapılan aramada 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bayburt - Erzurum karayolu üzerinde bir tır durduruldu. Tırın çekici kısmı ile dorsenin yan bölümlerinde yapılan aramada 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Başlatılan tahkikat kapsamında şüpheli M.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - BAYBURT

Emniyet Müdürlüğü, Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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