Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta 34 adet kaçak içki ile 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta 34 adet kaçak içki ile 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi

Bayburt'ta 34 adet kaçak içki ile 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi

10 dakika önce

Bayburt polisinin yaptığı yol uygulamasında 34 adet kaçak içki ile 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi.

Bayburt'ta 34 adet kaçak içki ile 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi, System.String[]

Bayburt polisinin yaptığı yol uygulamasında 34 adet kaçak içki ile 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gümrük kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Erzurum yolu Bayburt istikametindeki uygulama esnasında bir araçtan çeşitli markalarda 34 adet kaçak içki ele geçirildi. Araç sürücüsü M.K., adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.


Erzurum yolu Bayburt istikametinde durdurulan bir başka araçtan ise 127 koli içerisinde 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi.


Şüpheli M.B., adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - BAYBURT

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Bayburt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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