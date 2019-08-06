Bayburt'ta 35 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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BAYBURT'ta, yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 35 asker, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:49 Kaynak: DHA
BAYBURT'ta, yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 35 asker, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bayburt
İl Jandarma Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen askerlerden 35'i, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. Askerlerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alındı.
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