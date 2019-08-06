Bayburt'ta 35 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Bayburt'ta 35 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıBayburt'ta, yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 35 asker, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Bayburt Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:15 Kaynak: DHA
'ta 35 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bayburt'ta, yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 35 asker, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen askerlerden 35'i, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. Askerlerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alındı.
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