Bayburt'ta 5 güzergah trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Bayburt'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 5 güzergah trafiğe kapatıldı.



Bayburt Valiliği Pandemi Kurulu tarafından korona virüs salgını nedeniyle alınan karar gereği, çevre illerden şehre giriş güzergahı olarak kullanılan 5 nokta araç trafiğine kapatılarak kontrollü geçiş uygulaması başlatıldı.



Bu doğrultuda Bayburt'ta Erzurum - Trabzon karayolu güzergahları başta olmak üzere, çevre illerden veya ilçelerden şehre giriş olarak kullanılan Çaykara ilçesi yolu, Danışment, Taşkesen ve Kopuz köyü güzergahı ile Seyhanlar petrol arkasında bulunan köylere giden yollar alınan önlemlerle kapatılarak kontrollü geçişler sağlanıyor. - BAYBURT