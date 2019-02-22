Bayburt'ta 547 Mahalle ve Çarşı Bekçisi Yemin Etti

Bayburt'ta eğitimlerini tamamlayan 547 mahalle ve çarşı bekçisi yemin edip sertifikalarını aldı.

Bayburt'ta eğitimlerini tamamlayan 547 mahalle ve çarşı bekçisi yemin edip sertifikalarını aldı.



Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, güvenliğin en temel kamu hizmeti olduğunu söyledi.



Pehlivan, Türk ordusunun sınır boylarında kahramanca mücadele verirken, emniyet ve jandarma birimlerinin de iç güvenliğin sağlanması hususunda canla başla mücadele ettiğini belirterek, "Sizler şimdi bu mücadelenin bir parçası olacaksınız. Bu okul çatısı altında anayasa başta olmak üzere temel hukuk bilgileri üzerine dersler aldınız. İnsan ve toplum psikolojisiyle ilgili birçok konuda dersler aldınız. Elbetteki bu bilgiler, almış olduğunuz eğitim uygulamayla anlam kazanacak" dedi.



Çarşı ve mahalle bekçisi olarak aldıkları eğitimleri vatandaşların güvenliği için etkin bir şekilde kullandıkları zaman aldıkları eğitim ve kendilerine olan güvenin hakkını vermiş olacaklarına dikkat çeken Pehlivan, şunları kaydetti:



"Bu konuda en büyük referansınız vatanımız, m,illetimiz, bayrağımız, devletimiz, milli ve manevi değerlerimiz olacaktır. Bu temelde inşallah hareket edeceksiniz. Sizler burada bulunan ailelerinizin, vatanımızın kıymetli evlatlarısınız. İnşallah vatana olan bağlılığınızı göreve olan bağlılığınızla birleştirecek ve çok kıymetli, çok değerli hizmetler ortaya koyacaksınız."



Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Ufuk Sami Günel ise eğitimlerini tamamlayan 547 çarşı ve mahalle bekçisinin yemin ve sertifika töreninin ardından Türk Polis Teşkilatı'na katılacağını anımsatarak, "Sizlerin suç ve suçluyla mücadelede ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, anayasal ve demokratik düzenin korunması için canı pahasına görev ifa eden emniyet teşkilatımıza büyük bir güç katacağınıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından bekçi adayları yemeni etti.



Törene, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ile bekçi adaylarının aileleri katıldı.

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