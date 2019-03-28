Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bayburt'ta 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı

18 dakika önce

Bayburt merkez Maden köyü yakınlarında jandarma ekiplerince durdurulan 3 minibüs içinde yabancı uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Bayburt'ta 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Bayburt merkez Maden köyü yakınlarında jandarma ekiplerince durdurulan 3 minibüs içinde yabancı uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı'dan yola çıkan 4'ü Pakistan, 23'ü Özbekistan, 34'ü ise Afganistan uyruklu 61 düzensiz göçmen, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bayburt- Erzurum karayolunda Maden köyü mevkisinde yakalandıktan sonra Bayburt İl Göç İdaresi Müdürlüğüne getirildi.

Yasa dışı göçmen kaçakçılığına organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:13 Kaynak: İHA

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