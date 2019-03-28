Bayburt'ta 61 Düzensiz Göçmen Yakalandı
18 dakika önce
Bayburt merkez Maden köyü yakınlarında jandarma ekiplerince durdurulan 3 minibüs içinde yabancı uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı.
Bayburt
merkez Maden
köyü yakınlarında jandarma ekiplerince durdurulan 3 minibüs içinde yabancı uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı. Ağrı
'dan yola çıkan 4'ü Pakistan
, 23'ü Özbekistan
, 34'ü ise Afganistan
uyruklu 61 düzensiz göçmen, Bayburt İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Bayburt- Erzurum
karayolunda Maden köyü mevkisinde yakalandıktan sonra Bayburt İl Göç İdaresi Müdürlüğüne getirildi.
Yasa dışı göçmen kaçakçılığına organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:13 Kaynak: İHA
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