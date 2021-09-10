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Bayburt'ta Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bayburt'ta Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı

10.09.2021 14:40
Bayburt'ta Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda acil durum çağrılarına yönelik kurumlar arası koordinasyon ve çalışmalar değerlendirildi.

Vali Epcim toplantıda son dönemde yaşanan doğal afetler nedeniyle acil çağrı hizmetlerinin öneminin daha anlaşılır hale geldiğini ifade etti. Ülke düzeyinde acil çağrı hizmetleri ile buna yönelik kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi kapsamında toplantılar düzenlendiğini aktaran Vali Epcim, "Bu manada sel ve yangın bölgeleri ile deprem bölgelerinde geçmişte uyguladığımız afetle mücadele stratejilerini örnek çalışmalar olarak gösterebiliriz. Bu bölgelerde çok ciddi düzeyde, Bakanlarımızın koordinasyonunda, devletimizin bütün imkanlarının afet yönetiminde kullanılması çok önemli ve değerliydi. Burada da her il bazında acil çağrı hizmetlerinde gelinen durumun genel olarak değerlendirmesini yapacağız. 112 Acil Çağrı Merkezleri hem ülkemiz açısından hem de yerel olarak çok önemli bir görev üstleniyor. Afetler ve krizlerin yönetimi artık buradan gerçekleştirilecek. Afet Koordinasyon Merkezi olarak kullanacağımız, gelen çağrıları aynı anda buradan değerlendirebileceğimiz bir alana kavuşmuş olduk. Ülkemizin gücü açısından da bakıldığı zaman burada 10 şiddetinde bir depreme dayanıklı merkez kuruldu. Bu da çok önemli ve değerli bir konu. Bu çerçevede genel olarak acil çağrı hizmetlerinde kat edilen mesafe, işleyiş biçimi, kurumlar arası koordinasyon gibi konuları ele alacağız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve katılımcılarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Epcim'in açıklamalarının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldızoğlu, acil çağrı hizmetlerine ilişkin katılımcılara sunum yaptı. Yıldızoğlu, istatistikler eşliğinde gerçekleştirdiği sunumda merkezde belediye, emniyet, jandarma, orman, sağlık ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekipler tarafından çağrılara tam kapasite yanıt verildiğini aktardı. Çağrı yanıt sürelerinin Türkiye ortalaması üzerinde olduğuna işaret eden Yıldızoğlu, "Merkezimize gelen çağrı hiç bekletilmeden ilgili kuruma aktarılıyor. Çağrı yanıtlama ve yönlendirme süreleri Türkiye ortalaması ile kıyaslandığında çok iyi durumdayız. Çeşitli nedenlerle vaka kaydı oluşturulmayan çağrıların asılsız çağrı ortalamasını yükseltmesine karşın bu ortalama da giderek azalan bir görünümde." ifadelerini kullandı.

Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmaları ve acil çağrıların tek çatı altında birleştirilmesine yönelik hayata geçirilen tek numara "112" ye kurumların tam entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin alınan kararla sona erdi.

Vali Epcim, toplantı sonrası çağrı karşılama personeliyle bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu. - BAYBURT

Bayburt'ta Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı
Bayburt'ta Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı
Bayburt'ta Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı

Togo Cumhuriyeti, Cüneyt Epcim, Jandarma, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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