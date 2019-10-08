Bayburt'ta afet ve acil durum hazırlıkları değerlendirildi

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Bayburt Valiliği'nde gerçekleştirildi.



Vali Cüneyt Epcim başkanlığında düzenlenen toplantıya Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.



Toplantı açılışında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan afetle mücadele strateji planını değerlendirmek üzere toplandıklarını ifade eden Vali Epcim, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.



Vali Epcim'in kısa değerlendirmesi sonrasında AFAD İl Müdürü Adil Arslan TAMP kapsamında kurumların görev ve sorumluluklarına ile afet ve acil durum anlarında yapılması gerekenlere ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Yaşanması muhtemel afetlere ilişkin genel hazırlıkların da ele alındığı toplantı katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından sona erdi. - BAYBURT