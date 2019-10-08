Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta afet ve acil durum hazırlıkları değerlendirildi
Son Dakika Güncel Bayburt'ta afet ve acil durum hazırlıkları değerlendirildi

Bayburt'ta afet ve acil durum hazırlıkları değerlendirildi

1 saat önce

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Bayburt Valiliği'nde gerçekleştirildi.

Bayburt'ta afet ve acil durum hazırlıkları değerlendirildi, System.String[]

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Bayburt Valiliği'nde gerçekleştirildi.


Vali Cüneyt Epcim başkanlığında düzenlenen toplantıya Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.


Toplantı açılışında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan afetle mücadele strateji planını değerlendirmek üzere toplandıklarını ifade eden Vali Epcim, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.


Vali Epcim'in kısa değerlendirmesi sonrasında AFAD İl Müdürü Adil Arslan TAMP kapsamında kurumların görev ve sorumluluklarına ile afet ve acil durum anlarında yapılması gerekenlere ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Yaşanması muhtemel afetlere ilişkin genel hazırlıkların da ele alındığı toplantı katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından sona erdi. - BAYBURT

Bayburt Valiliği, Cüneyt Epcim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:23 Kaynak: İHA
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