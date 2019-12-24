Bayburt'ta "Aktif Yaşlılık Projesi" tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta 'Aktif Yaşlılık Projesi' tamamlandı - Son Dakika

Bayburt'ta "Aktif Yaşlılık Projesi" tamamlandı

6 saat önce

Bayburt Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "Aktif Yaşlılık Projesi", kapanış programının ardından sona erdi.

Bayburt'ta

Bayburt Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "Aktif Yaşlılık Projesi", kapanış programının ardından sona erdi.

Projenin, "Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Fiziksel Aktivitelerin Yaşam Doyum ve Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi" başlıklı son etkinliği, Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Vali Cüneyt Epcim, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi İsmail Sarıkaya ve Koordinatör Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım ile akademisyenler, öğrenciler ve Bayburt Memnune Evsen Huzurevi sakinleri katıldı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Üstün Türker gözetmenliğindeki, Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje Dersi kapsamında huzurevi sakinleri, protokol üyeleri ile bocce, mölkky ve dart oynadı.

Projeye katılan 20 huzurevi sakini, sekiz hafta süren proje çerçevesinde haftada iki gün, proje görevlileri ve gönüllü öğrencilerin rehberliğinde fiziksel ve ruhsal gelişimi destekleyici birçok etkinlikte yer aldı.

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altın Kanat Ödülleri düzenlenen muhteşem törenle sahiplerini buldu
İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf etti! Kan donduran detaylar

Son Dakika Haberleri
00:20 Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
00:20 İstanbul'da alkollü mekanlarda denetim - Son Dakika
00:17 Göksun karayolu 'kar' nedeniyle kapandı - Son Dakika
00:15 Osmaniye'de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
00:11 Kuşadası'nda yağış az kalsın can alıyordu - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:22:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta "Aktif Yaşlılık Projesi" tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]