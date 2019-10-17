Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta araç su kanalına uçtu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta araç su kanalına uçtu: 1 yaralı

Bayburt'ta araç su kanalına uçtu: 1 yaralı

2 saat önce

Bayburt'un Kaleardı mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, su kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bayburt'ta araç su kanalına uçtu: 1 yaralı, System.String[]

Bayburt'un Kaleardı mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, su kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Kaleardı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.T., idaresindeki 69 AF 649 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda su kanalına uçtu.


Otomobil içerisinde sıkışan sürücü E.T., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

Bayburt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:39 Kaynak: İHA
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