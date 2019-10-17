Bayburt'ta araç su kanalına uçtu: 1 yaralı

Bayburt'un Kaleardı mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, su kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Kaleardı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.T., idaresindeki 69 AF 649 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda su kanalına uçtu.
Otomobil içerisinde sıkışan sürücü E.T., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT