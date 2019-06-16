Bayburt'ta aranan FETÖ/PDY firarisi Kahramanmaraş'ta yakalandı
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli, Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:44 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli, Kahramanmaraş
'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında yakalandı. Pazarcık
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Narlı
Mahallesi girişinde yaptıkları yol uygulamasında, hakkında Bayburt
Ağır Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan F. Ş'yi (26) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş, tutuklandı.
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