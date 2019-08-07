Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta aranan genç kıza 3 gündür ulaşılamadı
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Bayburt'ta aranan genç kıza 3 gündür ulaşılamadı

1 saat önce

Bayburt'ta aranan genç kıza 3 gündür ulaşılamadıBAYBURT - Bayburt'ta kendisinden haber alınamayan genç kızın bulunması için 3 gündür sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Bayburt'ta aranan genç kıza 3 gündür ulaşılamadı
BAYBURT - Bayburt'ta kendisinden haber alınamayan genç kızın bulunması için 3 gündür sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Merkeze bağlı Akşar Köyünde ikamet eden ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Melike Erdoğan'ı (21), arama çalışmaları bugün de sabah saatleri itibariyle yeniden başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Giresun'dan gelen dağ komandolar, AFAD, UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarına köylüler de destek verdi.
Genç kızın yaşadığı Akşar Köyü ile sınır olan merkeze bağlı Çerçi köyü ve Bayburt- Gümüşhane arasındaki Vavuk Dağı Geçidi bölgelerinde drone ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarının üçüncü gününde de henüz sonuç alınamadı.
Melike Erdoğan, Bayburt, Sabah, Akşar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:33 Kaynak: İHA
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