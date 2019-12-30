Bayburt'ta arazi toplulaştırma çalışmaları - Son Dakika

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bayburt Merkez Demirözü Köyleri ve Gümüşhane İli Salyazı Beldesi Arazi Toplulaştırması ve TİGH işi kapsamında toplam 33 bin 593 hektar alanda 17 köyün tapu tescil çalışmalarının tamamlandığı ve tapuların hazırlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, arazi toplulaştırmasıyla diğer sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi altyapı hizmetlerinin birlikte düşünülmesi gerektiği belirtildi.

Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu Türkiye genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğüne verildiği kaydedilen açıklamada, sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığı, diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 oranında azaldığı vurgulandı.

Açıklamada, arazi toplulaştırması ile parsellerin büyüdüğü, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanmasının kolaylaştığına işaret edilerek, "Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bayburt Merkez Demirözü Köyleri ve Gümüşhane İli Salyazı Beldesi Arazi Toplulaştırması ve TİGH işi kapsamında, toplam 33 bin 593 hektar alanda 17 köyün tapu tescil çalışmaları tamamlanmış ve tapuları hazırlanmıştır. Bayburt Akşar Mehmet Aslan Göleti Arazi Toplulaştırması ve TİGH işinde ise 1813,46 hektar alanda çalışma yapılmaktadır. Söz konusu iş kapsamında 1043 tapu senedi hazırlanmıştır. Bayburt Akşar Mehmet Aslan Göleti Arazi Toplulaştırması işi Akşar, Nişantaşı ve Kırkpınar köyleri ile Arpalı beldesi Cumhuriyet ve Hürriyet mahallerini kapsamaktadır. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."