Bayburt'ta arıcılar bal mesaisinde - Son Dakika

Türkiye'de kış mevsiminin sert geçtiği Bayburt'ta arıcılar, bu yıl geç gelen ilkbaharla bal mesaisine başladı.

Yüksek rakımı, bitki çeşitliliği ve zengin polen kaynaklarıyla bal üretimi için en elverişli bölgeler arasında yer alan Bayburt'a gelen konargöçer arıcılar, Kaçkar, Soğanlı, Mescitli ve Kop dağları zirveleri ve yaylalarda konuşlandı.

Aroması, organik ve kaliteli olması nedeniyle yurt içi ve dışından yoğun talep gören Bayburt balını üreten arı kolonileri, bal yapımını eylüle kadar sürdürecek.

Bal üreticisi Ersin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıların baharın gelmesiyle bal üretmeye başladığını söyledi.

Ağaçlardaki çiçeklerin açmasıyla arıların lezzetli balları ürettiğini ifade eden Yılmaz, eylül ayına kadar bal üretimi için Bayburt yaylalarında kalacaklarını belirtti.