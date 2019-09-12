Bayburt'ta asırlık 'ehram' geleneği yaşatılıyor

Bayburt'ta, Anadolu'da el tezgahlarında dokunan ve birçok yörede kadınların geleneksel giysileri arasında yer alan 'ehram' dokumacılığı geleneği, Sevim Ataner ve Sevgi Köse kardeşlerin baba yadigarı evlerinde kurdukları atölyede yaşatılıyor. Ehram dokumacılığından yapılan yelek, çanta, masa örtüsü, seccade gibi pek çok ürün de kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.

Anadolu'da el tezgahlarında dokunan ve birçok yörede kadınların geleneksel giysileri arasında yer alan 'ehram' geleneği Bayburt'ta asırlardır sürdürülüyor. Yörede kadınların dışarı çıkarken kullandığı, tüm vücudu kaplayan, yöresel motiflerle süslü ehram dokumacılığı yapılıyor. Bayburt'un en önemli kültürel varlıklarından biri olan ehram; yazın serin kışın ise sıcak tutan yapısı nedeniyle yöre kadınların vazgeçilmezi olarak nitelendiriliyor. Kentte açılan atölyeler sayesinde de onlarca ev hanımı iş hayatına atılıyor. Kadınlar, kurslarla hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de ehram yapımını öğreniyor. Ehram dokumacılığından yapılan yelek, çanta, masa örtüsü, seccade, perde ve kravat gibi pek çok ürün de kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

KIZ KARDEŞLER ATÖLYE KURDULAR

Bayburtlu Sevim Ataner ve Sevgi Köse kardeşler de, Anadolu'daki el tezgahlarında dokunan ve birçok yörede kadınların geleneksel giysisi arasında yer alan ehramı gelecek kuşaklara taşımak için baba yadigarı evlerini atölyeye dönüştürdü. Kardeşler 4 yılı aşkın sürededir dokumacılık yaparak, bir yandan 'ehram' geleneğini yaşatmaya çalışırken, bir yanda da kurs bünyesinde meraklılarına eğitim veriyor.

'EHRAMCILIK TAMAMEN BİTMİŞTİ'

Ehrama olan ilginin sevindirici olduğunu belirten Sevgi Köse, kursiyerlerin dokumacılığını öğrenmekten memnun olduklarını söyledi. Köse, Bayburt Ehramı Bayburtlu kadınların dış giysisi, dışarı çıktığı zaman üzerine aldıkları pardesü gibi. Öncelerden evlerde yüzde 90 Ehramcılık vardı. Şimdi ise hediyelik eşya olarak yapıyoruz. Bayburt'ta bu üretimi sadece biz yapıyoruz. Ehramcılık tamamen bitmişti. Onlarca kadına kurs verdik. Burada ördüğümüz Ehramları dizi setlerine gönderiyoruz. Kursiyerlerde burada olmaktan evlerine kazanç sağlamaktan ve ehram yapımını öğrenmekten memnunlar. Genç kızlar beyaz, orta yaşlı kadınlar mor ve siyah ehram ise yaşlı kadınları ifade eder dedi.

'HEM MADDİ HEM MANEVİ FAYDA SAĞLIYOR'

Kursiyer olan Saliha Sevgi ise, kursun ev hanımlarına ciddi katkı sunduğunu ifade ederek, Bize bu imkanı verenlerden Allah razı olsun. Bizim için çok ideal bir yer. Evde boş oturuyorduk, burada hem maddi hem de manevi açıdan fayda sağlıyorö diye konuştu.

EHRAM DOKUMACILIĞI

Ehram, ince eğrilmiş koyun yününden yapılan, düz yüzeyli mekikli dokumanın ve bu dokumanın iki kanadının birleştirilmesiyle elde edilen kadın dış giysisinin adıdır. Ehram daha çok Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri başta olmak üzere, buralara yakın illerdeki el tezgahlarında üretilip kullanılır. Yazılı kaynaklarda ehramın ilk ne zaman dokunmaya ve kullanılmaya başlandığına ilişkin kesin bilgiye ulaşılamamakla birlikte bugünkü şekliyle 1850'li yıllardan beri kullanıldığı belirtilmektedir. Bayburt'un el sanatlarında önemli yere sahip ehram; özellikle kadınların tercih ettiği kıyafetlerin başında gelir. Ehram dokumacılığından tasarlanan yatak örtüsü, masa örtüsü, modernize edilmiş kadın giysileri (yelek, şal, fular, şapka) ve çanta gibi aksesuarlar da üretilmektedir.