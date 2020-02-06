Bayburt'ta asırlık kış geleneği sürdürülüyor - Son Dakika
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Bayburt'ta asırlık kış geleneği sürdürülüyor

6 saat önce

Bayburt'un tarih ve kültüründe önemli yer tutan, birlik beraberlik ve dayanışmanın örneklerinden olan asırlık gelenek "Mahalle ve köy odası kültürü" devam ediyor.

Bayburt'ta asırlık kış geleneği sürdürülüyor, System.String[]

Bayburt'un tarih ve kültüründe önemli yer tutan, birlik beraberlik ve dayanışmanın örneklerinden olan asırlık gelenek "Mahalle ve köy odası kültürü" devam ediyor.


Bayburt'ta soğuk kış gecelerinde vatandaşlar, dönemin kültür merkezleri olarak da bilinen mahalle ve köy odalarında bir araya gelerek yöresel yemekler yapıyor. Çeşitli eğlencelerinde düzenlendiği gecelerde vatandaşlar hem eğleniyor hem de asırlık geleneği yaşatıyor. Haftada bir gün bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından vatandaşlar, köy odasında çeşitli eğlenceler düzenleyerek stresten uzaklaşıyor.


"Gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz"


Bayburt'ta özellikle soğuk ve uzun geçen kış akşamlarında köy odalarında, mahalle odalarında buluşma geleneğini sürdürdüklerini ifade eden vatandaşlar, "Farklı meslek guruplarından insanlar olarak hem şehrin stresinden, iş meşgalesinden uzaklaşmak ve geleneklerimizi kültürümüzü yaşatmak adına uzun kış akşamlarında köye gelip böyle toplanıyoruz çeşitli yöresel yemek ve tatlılar yapıyoruz. Aynı zamanda geleneksel oyunlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte sohbet edip, hikayeler anlatıyoruz. Hepimiz çok eğleniyoruz. Birlik, beraberliğimiz bu anlamda artıyor. Birbirimize olan sevgimiz, saygımız pekişmiş oluyor. Eskiden beri yaşatılan köy odalarındaki kültürü, eğlenceleri de canlandırdık. Bu gelenek Bayburt'un tüm köylerinde ve merkezde yaşatılıyor. Bizler de inşallah gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Oyunlarımızı taze tutuyoruz ki, çocuklarımıza da ilerde öğretelim" dediler. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
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