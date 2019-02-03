Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Ata Sporuna Yoğun İlgi

Bayburt'ta Ata Sporuna Yoğun İlgi

1 saat önce

Bayburt'ta atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.

Bayburt'ta Ata Sporuna Yoğun İlgi, System.String[]
Bayburt'ta atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.

Atın ve insanın mücadelesine dayanan ve erliğin göstergesi olarak görülen cirit, Bayburt'ta asırlardır yaşatılmaya devam ediyor. Kentte her hafta düzenlenen gösteri maçlarına vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Bu hafta Bayburt Belediyesi cirit sahasında düzenlenen hazırlık karşılaşmasında 21 Şubat Atlı Spor Kulübü ve İpek Yolu Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği, oldukça zevkli ve heyecanlı geçen gösteri müsabakasında zaman zaman atlar ve sporcular zor durumda kaldı. Müsabakayı ilgiyle takip eden vatandaşlar ve çocuklar da karşılaşmanın ardından sahaya inerek atlara binip tur attı.

17 yaşındaki cirit sporcusu Alpay Tekdemir, her hafta atının bakımını titizlilikle yaptıktan sonra sahaya gelerek tecrübeli ağabeyleriyle sahada mücadele ediyor. Bu spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durabildiğini ve boş zamanlarını at sırtında geçirdiğini ifade eden Tekdemir, "Bu sporu inşallah gelecek nesillere aktaracağız. Her hafta sonu çiftliğimize geliyoruz atlarımızı hazırlıyoruz. Kötü alışkanlıklar, kahvehaneler veya internet kafelerde zaman geçirmektense burada atlarla zamanımızı değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

21 Şubat Atlı Spor Kulübü Başkan yardımcısı Gökmen Bahadur da kulüplerinin kuruluş amaçlarının ata sporunu yaşatmak ve tanıtmak olduğunu belirterek, "Her hafta Bayburt Belediyesi cirit sahasına gelerek burada rakiplerimizle gösteri müsabakaları düzenliyoruz. Vatandaşların ilgisi yine çok yoğun. Bu sporu bu şekilde yaşattığımız için oldukça mutluyuz" dedi.

İpekyolu Atlı Spor Kulübü Başkanı Ramazan Aydemir ise vatandaşların ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Hava şartlarına göre hemen her hafta müsabakalar düzenliyoruz. Vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Her gün burada cirit oynasak her gün izlerler ama biz şartlara göre genellikle haftada bir gün gösteri müsabakaları düzenliyoruz" diye konuştu. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:37 Kaynak: İHA

Atlı Spor Kulübü, Bayburt, Spor
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