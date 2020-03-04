Bayburt'ta Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
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Bayburt'ta Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Bayburt'ta, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Bayburt'ta Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Bayburt'ta, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneğince düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda vatandaş, Saat Kule Meydanı'nda toplandı.

Yürüyüşe katılanlara Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Türk bayrağı dağıtıldı.

Askerlik Şubesi önünde kadar devam eden yürüyüşe katılanlar, "Her Türk asker doğar", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Grup, Askerlik Şubesi önünde asker selamı vererek saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Dernek başkanı Selami Köksal'ın açıklamasının ardından Yakutiye Cami İmam Hatibi Enis Aslan dua etti.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, Saadet Partisi İl Başkanı Abdülmecit Bekmezci, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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