Bayburt'ta bahar temizliği çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta bahar temizliği çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bayburt'ta bahar temizliği çalışmaları devam ediyor

7 saat önce

Güneşli günlerin yaşandığı Bayburt'ta bahar temizliği devam ederken Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışmaları yerinde inceledi.

Bayburt'ta bahar temizliği çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Güneşli günlerin yaşandığı Bayburt'ta bahar temizliği devam ederken Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci çalışmaları yerinde inceledi.


Bayburt'ta aşırı soğuklar yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli günleri fırsat bilen Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri cadde ve sokaklarda bahar temizliği başattı. Kent genelinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkanırken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yol ve kaldırım kenarlarında kış aylarından kalan olumsuz görüntüleri ortadan kaldırıyor.


Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hükmü Pekmezci, "Güneşli günlerin yaşandığı şu günlerde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışma başlattı. Cadde ve sokaklarımızı yıkıyoruz. Yol ve kaldırım kenarlarında oluşan kötü görüntüler ekiplerimiz tarafından kaldırılıyor. Şehrimizin temiz görünmesi bakımından yoğun çaba gösteriyoruz" diye konuştu. - BAYBURT

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:26 Kaynak: İHA
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