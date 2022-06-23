Patlayan borudan yükselen sulardan cep telefonuyla görüntülenmesi
Su altında kalan tarım arazisinin cep telefonuyla görüntülenmesi
İş makinesinin tarlada çalışmasını cep telefonuyla görüntülenmesi Bayburt'ta barajın sulama borusu patlayınca bazı tarım arazileri su altında kaldı
BAYBURT - Bayburt'un Demirözü ilçesinde sulama amaçlı baraj borusunun patlaması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı.
Demirözü Barajı'nda tarım arazilerine su taşıyan borulardan biri Çiftetaş Mahallesi yakınlarında patladı.
Metrelerce yüksekliğe ulaşan sular, civardaki şeker pancarı ve mısır ekili tarlalarda birikti.
Arıza nedeniyle barajdan boruya aktarılan su kesilirken, Demirözü Belediyesi ekipleri iş makineleriyle tarlalardaki suyu tahliye etti.
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