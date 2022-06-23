Barajın sulama borusu patlayınca bazı tarım arazileri su altında kaldı - Son Dakika
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Barajın sulama borusu patlayınca bazı tarım arazileri su altında kaldı

23.06.2022 16:39

Patlayan borudan yükselen sulardan cep telefonuyla görüntülenmesi Su altında kalan tarım arazisinin cep telefonuyla görüntülenmesi İş makinesinin tarlada çalışmasını cep telefonuyla görüntülenmesi Bayburt'ta barajın sulama borusu patlayınca bazı tarım arazileri su altında kaldı BAYBURT -...

Patlayan borudan yükselen sulardan cep telefonuyla görüntülenmesi

Su altında kalan tarım arazisinin cep telefonuyla görüntülenmesi

İş makinesinin tarlada çalışmasını cep telefonuyla görüntülenmesi Bayburt'ta barajın sulama borusu patlayınca bazı tarım arazileri su altında kaldı

BAYBURT - Bayburt'un Demirözü ilçesinde sulama amaçlı baraj borusunun patlaması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Demirözü Barajı'nda tarım arazilerine su taşıyan borulardan biri Çiftetaş Mahallesi yakınlarında patladı.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan sular, civardaki şeker pancarı ve mısır ekili tarlalarda birikti.

Arıza nedeniyle barajdan boruya aktarılan su kesilirken, Demirözü Belediyesi ekipleri iş makineleriyle tarlalardaki suyu tahliye etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barajın sulama borusu patlayınca bazı tarım arazileri su altında kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Barajın sulama borusu patlayınca bazı tarım arazileri su altında kaldı - Son Dakika
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