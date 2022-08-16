Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

16.08.2022 21:41
Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bayburt'ta bebeği Trabzon'a götüren ambulansa otomobil çarptı.

Bayburt'ta bebeği Trabzon'a götüren ambulansa otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Bayburt'ta eski hastane kavşağında Trabzon'a acil sevk yapan içerisinde bebek bulunan ambulans su firmasına ait otomobille çarpıştı. Y.A.'nın yönetimindeki 69 AAC 679 plakalı ambulans Trabzon güzergahına doğru ilerlerken, kavşaktan çıkış yapan A.Ö. yönetimindeki 34 ZC 3573 plakalı araçla çarpıştı. Kazada A.Ö., yaralanırken, Trabzon'a bebek sevki yapan ambulansta herhangi bir yaralanma olmadı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan A.Ö'.ye ilk müdahaleleri yaparak, gözetim amacıyla Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürürken, sevk edilen bebek ise bir başka ambulans ile Trabzon'a gönderildi.

Çarpmanın etkisiyle ön kısmında hasar bulunan 34 ZC 3573 plakalı araç olay yerine gelen trafik ekipleri gözetiminde, çekici ile kaza yerinden kaldırıldı. - BAYBURT

YORUMLAR
500
Trabzonlu üreticilerin fındık kurutma mesaisi Trabzonlu üreticilerin fındık kurutma mesaisi Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı ezildi: 3'ü çocuk, 6 yaralı Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı ezildi: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Kaynak: İHA

Bayburt, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:28 Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Rachid Ghezzal 3 hafta sahaya çıkamayacak
21:24 Gençlik aşkıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz'ün gelinliği beğeni topladı!
21:12 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı
21:03 Trabzonspor, Kopenhag'da mücadele ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:24 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan siyaset kulislerini birbirine katacak sözler: Yavaş'ı tavsiye etmeye hazırlanıyorlar
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:50 Denizli'de kayıp olarak aranan eski belde belediye başkanının cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 21:41:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement