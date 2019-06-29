Bayburt'ta bedelli askerlerin yemin töreni
1 saat önce
Bayburt'ta bedelli askerlik görevini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendi.
Bayburt
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:14 Kaynak: İHA
'ta bedelli
askerlik görevini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendi.
Törene Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci
, askeri yetkililer ve bedelli askerlik yapanların aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, birliğe ilk teslim olan piyade erin yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam etti.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan askerler ile babalarıyla aynı yerde vatani görevini yapan askerlere hediye verildi.
Törende protokol konuşmalarının ardından askerlerin yemin etmesine geçildi.
21 günlük eğitimlerini tamamlayan askerler, silaha el basarak yemin etti. Askerler, yemin töreninin ardından ailelerine koştu. - BAYBURT
Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu!
Bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitlendi
Fenerbahçeli Alper Potuk'un tezkere sevinci
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden ilk ne istediğini açıkladı