Bayburt'ta berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi - Son Dakika

Bayburt'ta yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi.

Bayburt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaför salonlarında dezenfektasyon işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Yaklaşık iki aydır kapalı olan berber ve kuaförlerimiz 11 Mayıs'ta tekrar hizmet vermeye başlayacak. Belediye olarak vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tıraş olabilmeleri adına berberlerimizi dezenfekte ediyoruz. Ayrıca her berber ve kuaföre el dezenfektanı ile koruyucu maske de temin ediyoruz. İnşallah kurallara uyup bu süreci en iyi şekilde atlatacağız. Unutmayalım hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."