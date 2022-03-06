Bir çocuğun yaralandığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bir çocuğun yaralandığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

06.03.2022 14:43

Bayburt'ta çıkan yangında bir çocuk yaralandı, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Bayburt'ta çıkan yangında bir çocuk yaralandı, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Akçakuzu köyünde Resul Çeker'in ikamet ettiği iki katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçrayan alevler nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan 4 yaşındaki Rukiye, babası Resul Çeker tarafından Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edilen Rukiye Çeker'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında ikişer katlı 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, köye giderek yangınla ilgili bilgi aldı.

Bir çocuğun yaralandığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Bir çocuğun yaralandığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Bir çocuğun yaralandığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Bir çocuğun yaralandığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Bir çocuğun yaralandığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Bir çocuğun yaralandığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Bir çocuğun yaralandığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

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Jandarma, Bayburt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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