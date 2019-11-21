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Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti - BAYBURT
Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar