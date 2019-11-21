Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti - BAYBURT

Bayburt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
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Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
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