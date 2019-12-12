Bayburt'ta bir kadın bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Bayburt'ta bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

Bayburt'ta bıçakla saldırdığı kadını öldüren, bir kişiyi ise yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt'ta bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

Bayburt'ta bıçakla saldırdığı kadını öldüren, bir kişiyi ise yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giden R.Ç. (34), henüz bilinmeyen nedenden dolayı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (45) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Buradan kaçarak Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi'ne gelen R.Ç, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı da (47) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

Üniversitenin güvenlik görevlilerince yakalanan R.Ç, polis ekiplerine teslim edildi.

Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zehra Erdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Süleyman Alan ise ilk müdahalesi sonrası Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:04 Kaynak: AA
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