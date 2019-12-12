Bayburt'ta bir kadın bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zehra Erdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giden R.Ç. (34), henüz bilinmeyen nedenden dolayı temizlik görevlisi Zehra Erdemir 'i (45) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Bayburt 'ta bıçakla saldırdığı kadını öldüren, bir kişiyi ise yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var