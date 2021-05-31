Bayburt'ta "Bir Kitap Bir Umut" kitap bağış kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Bayburt'ta kitap bağış standı açıldı.

"Bir Kitap Bir Umut Kitap Bağış Kampanyası" başlığıyla ülke genelinde başlatılan kampanya düzenlenen törenle kamuoyuna duyuruldu. Cumhuriyet Caddesi Türk Dünyası Parkı önünde açılan kitap bağış standına vatandaşlar da yapacakları katkılarla ceza infaz kurumlarında bulunanlara umut olacak. Kampanya 16 Haziran'a kadar devam edecek.

Törene katılan Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kurulan standa kitap bağışında bulundu. Burada yaptığı açıklamada ceza infaz kurumlarının esasında toplumsal ıslah alanları olduğunu belirten Vali Epcim, tutuklu ve hükümlülerin infaz süresi boyunca yapacakları en hayırlı işin kitap okuyarak vicdan muhasebesi yapmak olacağını kaydetti.

Vali Epcim, infaz kurumlarının bu doğrultuda kitaba çok fazla ihtiyaç duyulan yerler olduğunu kaydederek, "Valilik olarak kampanyaya kitap bağışında bulunduk. Bundan sonra da bu kitap bağışının duyurulması, desteklenmesi ve bu k mpanyanın başarıya ulaşması noktasında biz de Sayın Başsavcımıza ve Adalet birimlerimize çokça destek vermek istiyoruz. Tüm katılımcılara, destek veren il protokolümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ise Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolüne yönelik ülke genelindeki tüm infaz kurumlarında kütüphane kurulması mevcut kütüphanelerin kapasitelerinin artırılması için de karar alındığını bildirdi. Karar çerçevesinde ülke genelinde kitap bağış kampanyasının bugün başlatıldığını açıklayan Başsavcı Bıçakcı, "Biz de Bayburt olarak, Bayburt Valiliği, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile yerelde bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz." dedi.

Vatandaşları destek için kampanyaya davet eden Başsavcı Bıçakçı, şöyle devam etti: "Ceza evlerinin fonksiyonu öncelikli olarak cezalandırma ya da suç işleyenlerin mahküm edilerek, özgürlüklerinin kısıtlandırılarak cezalandırılması gibi algılansa da öncelik fonksiyonu bir şekilde suça bulaşmış kişilerin ıslahı ve ceza evinden tahliye olduktan sonra tekrar topluma adapte olmalarını temin etmek. Bu manada ceza evlerimizde eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, iş atölyelerinde meslek edindirme çalışmaları, müftülükler desteği ile manevi rehberlik hizmetleri yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin hepsi ceza evindeki tutuklu ve mahkumların kişisel ıslahlarını temine, toplumla uyumlarını sağlamaya yönelik çalışmalardır. Ceza evleri kütüphaneleri de bu anlamda önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Ceza evi kütüphanelerimizin kapasitelerinin artırılması ve genişletilmesi, muhtevasının zenginleştirilmesi, kitaplardan istifade edecek mahküm sayısını artıracaktır. Ne kadar çok mahkumumuz kitaba ulaşabilir, okuma alışkanlığı edinebilirse biz bu kişilerin ıslahı ve kişisel muhasebe yapması noktasında olumlu katkıları olacağını düşünüyoruz. Bu yönüyle bu kampanya çok önemli. Tüm Bayburtlu hemşerilerimizin kampanyaya katılımlarını bekliyoruz."

Başsavcı Bıçakcı destekleri dolayısıyla Vali Epcim ile katılımcılara teşekkür ederek bağış stantlarının Türk Dünyası Parkı ile Adliye binasında kitap bağışlarını kabul edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar hazırlanan standa kitap bağışında bulundu.

Törene Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. - BAYBURT