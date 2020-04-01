Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Bayburt merkeze bağlı Adabaşı köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Adabaşı köyünde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği belirtildi.