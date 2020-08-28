Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

İkinci değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışların kısıtlandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantina uygulanması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

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