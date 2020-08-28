Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Bayburt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantina uygulanması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda merkeze bağlı Saraycık köyünde karantina uygulanmasına karar verildi.
İkinci değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışların kısıtlandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:13 - Kaynak: AA
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