Bayburt'ta bir miktar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bayburt'ta bir miktar esrar ele geçirildi
6 saat önce
Bayburt'un Demirözü ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir miktar esrar ele geçirilerek 2 şüpheli yakalandı.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir miktar esrar ele geçirilerek 2 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, A.Ş. ve S.A. isimli şüphelinin içerisinde bulunduğu araç Demirözü ilçesi girişinde durduruldu. Yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak adli tahkikat başlatıldı. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:50 Kaynak: İHA
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