Bayburt'ta bozulan yollar onarılıyor - Son Dakika
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Bayburt'ta bozulan yollar onarılıyor

6 saat önce

Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağmur suları ve kar temizleme çalışmaları sırasında deforme olan yollarda onarım çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt'ta bozulan yollar onarılıyor, System.String[]

Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağmur suları ve kar temizleme çalışmaları sırasında deforme olan yollarda onarım çalışmalarına devam ediyor.


Kış aylarında yağmur ve kar nedeniyle hasar gören yollarda bakım çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi asfalt onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bayburt genelinde deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve mahallelerde asfalt yama çalışmalarına başladı. Yağmur suları ve yoğun kar yağışı sonrası yol temizleme çalışmaları ile ağır tonajlı araçlar tarafından zedelenen alanların tamiratlarına başlayan ekipler sürücülerin ve yayaların mağdur olamaması için yoğun mesai harcıyor.


Onarım çalışmaları hakkında bilgiler veren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Belediye olarak kent merkezi ve mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar için sürücüler ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına onarım çalışmaları başlattık. Bununla ilgili olarak ekiplerimizi yol onarım çalışmalarına yönlendirdik. Bu kapsamda şehir merkezinde ve mahalle yollarında çalışmalarımıza başladık. Hava şartları uygun olduğu müddetçe onarım çalışmalarımızı sürdürerek sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmelerini sağlayacağız" diye konuştu. - BAYBURT

Fen İşleri Müdürlüğü, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:06 Kaynak: İHA
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