Bayburt'ta Buz Mağarasına Düşen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bayburt'ta Buz Mağarasına Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

03.07.2023 21:51

Bayburt'un Helva köyünde gezmek için dağa çıkan Mehmet Daştan, yaklaşık 80 metre derinlikteki buz mağarasına düştü. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Daştan'ın cesedi bulundu. Cenaze, otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Bayburt'ta gezmek için gittiği dağda buz mağarasına düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Helva köyünde dağlık alanda arkadaşları ile gezintiye çıkan Mehmet Daştan (43), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 80 metre derinlikteki Helva Köyü buz mağarasına düştü.

Arkadaşlarının yetkililerden yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği tespit edilen Daştan'ın cesedi, yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Daştan'ın cenazesi, otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Öte yandan, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de bölgeye gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Yaşam Bayburt'ta Buz Mağarasına Düşen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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