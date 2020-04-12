Bayburt'ta cadde ve sokaklar bomboş - Son Dakika

Bayburt'ta cadde ve sokaklar bomboş
6 saat önce
BAYBURT'ta yaşayanların, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyup, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi.
BAYBURT'ta yaşayanların, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyup, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı gözlendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan Bayburtlular, cadde, sokak ve meydanları boş bıraktı. Yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyanların, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığı gözlendi. Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Cumhuriyet Caddesi, Tarihi Saat Kulesi Meydanı, Saray Bahçesi ve Çoruh Nehri kıyısının da boş kaldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:52 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur DHA YURT BÜLTENİ - 14