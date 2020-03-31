Bayburt'ta cadde ve sokaklar yıkanıyor - Son Dakika

Bayburt'ta cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemleri sürüyor.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı yazılı açıklamada, toplum sağlığı için sterilizasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

"Devlet ve millet olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele içindeyiz." ifadesini kullanan Pekmezci, bu mücadeleyi en iyi şekilde kazanacaklarını vurguladı.

Pekmezci, vatandaşlardan evlerinde kalmalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"Biz onlar için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. Cadde ve sokakları baştan aşağı yıkıyoruz ve dezenfekte aracımız ile ilaçlıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz lütfen kendi ve ailelerinin sağlığı için evlerinde kalsınlar. Evde hayat var."

Pekmezci, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm ekiplere de teşekkür etti.