Bayburt'ta cadde ve sokaklar yıkanıyor - Son Dakika

Bayburt Belediyesi temizlik işleri ekipleri cadde ve sokakları yıkama işlemini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı yazılı açıklamada, toplum sağlığı için sterilizasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Cadde ve sokakların yıkandığını, ayrıca ilaçlama da yapıldığını vurgulayan Pekmezci, şunları kaydetti:

"Sağlıklı ve tertemiz bir Bayburt için canla başla faaliyetlerini sürdüren belediyemiz, eş zamanlı olarak üç ayrı mahallemizde yıkama çalışması gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz Kaleardı, Uzungazi ve Tuzcuzade mahalleleri ile İmaret Tepe'de titizlikle çalışıyor. Yol, kaldırım ve merdivenler tazyikli su ile yıkanıyor. Bu süreçte bizler görevimizin başındayken lütfen sizler de evde kalın."

Pekmezci, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm ekiplere de teşekkür etti.