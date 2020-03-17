Bayburt'ta camilerde 'koronavirüs' temizliği - Son Dakika
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Bayburt'ta camilerde 'koronavirüs' temizliği

6 saat önce

Bayburt'ta camilerde 'koronavirüs' temizliğiBAYBURT'ta koronavirüs önlemleri kapsamında kentteki camiler, dezenfekte edildi.

Bayburt'ta camilerde 'koronavirüs' temizliği

BAYBURT'ta koronavirüs önlemleri kapsamında kentteki camiler, dezenfekte edildi.

Bayburt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı temizlik önlemlerini artırdı. Özel kıyafetli temizlik ekipleriyle, parklar, çocuk oyun alanları ve otogarın yanı sıra, kentteki camilerde de dezenfekte uygulaması başlatıldı. Ekipler, camilerde bakteri ve mikroorganizmalara yönelik sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Daha önce toplu taşıma araçlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmasını şehirlerarası otobüs terminaliyle devam ettiren belediye ekipleri, şehir merkezindeki birçok camide de ilaçlama uygulamasını sürdürüyor. Ekipler, gerçekleştirdiği sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla, camilerin halı ve duvarlarında bulunan bakteri ve mikroorganizmaların yok edilmesi amaçlanıyor.

Bayburt'ta camilerde 'koronavirüs' temizliği

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:37 Kaynak: DHA
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