Bayburt'ta canlı hayvan pazarı hizmete açıldı - Son Dakika

Bayburt'ta 9 dönümlük arazi üzerine inşa edilen Modern Canlı Hayvan Pazarı düzenlenen törenle kurbanlık satışları için açıldı.

Törende konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, bir yandan yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele ettiklerini, bir yandan da kent için önemli projeleri hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanında önemli yatırımlara imza attıklarını ifade eden Epcim, şunları kaydetti:

"Bu projeye emeği geçenleri kutluyoruz. Başta Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci'yi tebrik ediyorum. Kalkınma Ajansımızın geçmiş dönem yöneticilerini tebrik ediyoruz. Emeği geçenleri belediye başkanımız, geçmiş dönem belediye başkanımız, kalkınma ajansı yönetim kurulunu tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz."

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Bayburt'un tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı şehirlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "İnsanımızın en büyük geçim kaynaklarından biri hiç kuşkusuz ki tarım ve hayvancılık. Bu nedenle özellikle yeni açılacak olan hayvan pazarı bizim buradaki hemşehrilerimizi, bu hizmeti yapan insanlarımızı bir nebzecik olsun rahatlatacak, uzun vadede bir gelir kaynağına kavuşmuş olacaklar." dedi.

Pazarın tamamlanması için yoğun çalışma içerisine girdiklerini aktaran Pekmezci, "Eski hayvan pazarının yeri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup kapalı spor salonu yapılacağı için bir an önce orayı tahliye etmek durumunda kaldık ve çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Özellikle Kovid-19 sürecinde pazarın kapalı bulunduğu dönemi de en iyi şekilde değerlendirerek çalışmalarımızı tamamladık. Bugün sizlerin, Bayburt halkının, Bayburt bölgesinin hizmetine sunmanın mutluluğu içindeyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla pazarın açılışı gerçekleştirildi.