Bayburt'ta Çatısı Çöken Ahırda 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
45 dakika önce
Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bayburt
'ta kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Merkeze bağlı Gökpınar
köyünde, içerisinde 8 büyükbaş hayvanın olduğu Sadettin Altun'a ait ahırda, kar yağışına bağlı olarak çökme meydana geldi.
Durumu fark eden Altun, AFAD
, İl Özel İdare ve Bayburt İtfaiyesi ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine köye gelen ekipler, 6 büyükbaş hayvanı göçük altından çıkarırken, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:29 Kaynak: AA
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