Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Çatısı Çöken Ahırda 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Bayburt'ta Çatısı Çöken Ahırda 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

45 dakika önce

Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bayburt'ta Çatısı Çöken Ahırda 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Gökpınar köyünde, içerisinde 8 büyükbaş hayvanın olduğu Sadettin Altun'a ait ahırda, kar yağışına bağlı olarak çökme meydana geldi.

Durumu fark eden Altun, AFAD, İl Özel İdare ve Bayburt İtfaiyesi ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler, 6 büyükbaş hayvanı göçük altından çıkarırken, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:29 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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